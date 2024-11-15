Иван Карпов: умер бывший агент Паршивлюка и Митрюшкина Череповский
На 53-м году жизни скоропостижно скончался футбольный агент Михаил Череповский. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Как утверждается, Череповский умер во время охоты в Подмосковье из-за нарушения работы сердца. Покойный не имел сереьзных проблем со здоровьем.
В разное время россиянин представлял интересы экс-игроков сборной России Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также бывших игроков «Спартака» Павла Яковлева и Антона Митрюшкина.
В последнее время агент помогал руководству «Химок» в комплектовании состава.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|22.11
|19:00
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|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
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|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
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Алексей Батраков
Локомотив
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Джон Кордоба
Краснодар
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Манфред Угальде
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
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|
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