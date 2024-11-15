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Сегодня, 19:05

Овечкин дал совет Деревянко, как забить за «Динамо»: «Проще простого — как одной левой!»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Хоккеист Александр Овечкин в матче за футбольное «Динамо»
Александр Овечкин празднует гол в матче футбольного «Динамо» против «Амкала» (5:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин специально для «СЭ» рассказал об ожиданиях от матча «Динамо» — «Амкал», который пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, и дал совет актеру Павлу Деревянко, который выйдет на поле в составе бело-голубых.

«Я сейчас немножко занят — поэтому не могу снова приехать на матч «Динамо» — «Амкал». Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых. Что посоветую Паше Деревянко, чтобы забить гол? Паша, это проще простого — как одной левой!» — сказал Овечкин.

Летом 2022 года Овечкин принял участие в матче «Динамо» против «Амкала», который завершился разгромом команды блогеров со счетом 5:0. Хоккеист вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из пределов штрафной.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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