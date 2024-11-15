Мостовой: «Никогда сигарету в руках не держал, запретная для меня тема»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, как относится к курению среди футболистов.

«Для меня тема курения закрыта с 5 лет. Я никогда сигарету даже в руке не держал. Единственное, что делал, передавал пачку сигарет из рук в руки, если кто-то просил. Ни отец, никто из родных никогда не курил. Запретная для меня тема. Да, я не имею права кому-то что-то запрещать, каждый человек живет как хочет, у всех одна жизнь, хочешь — кури. Но когда ты знаешь, что это вредит твоему здоровью и все равно куришь, это вообще ужас», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Он также ответил на вопрос, многие ли футболисты в Испании были склонны к курению.

«В Испании, Франции, Португалии не многие курили. Единицы. А в Советском союзе многие и пили, курили. Говорили «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — добавил экс-футболист.

Мостовой во время своей игровой карьеры выступал за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес».