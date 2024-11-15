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Мостовой: «Никогда сигарету в руках не держал, запретная для меня тема»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, как относится к курению среди футболистов.

«Для меня тема курения закрыта с 5 лет. Я никогда сигарету даже в руке не держал. Единственное, что делал, передавал пачку сигарет из рук в руки, если кто-то просил. Ни отец, никто из родных никогда не курил. Запретная для меня тема. Да, я не имею права кому-то что-то запрещать, каждый человек живет как хочет, у всех одна жизнь, хочешь — кури. Но когда ты знаешь, что это вредит твоему здоровью и все равно куришь, это вообще ужас», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Он также ответил на вопрос, многие ли футболисты в Испании были склонны к курению.

«В Испании, Франции, Португалии не многие курили. Единицы. А в Советском союзе многие и пили, курили. Говорили «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — добавил экс-футболист.

Мостовой во время своей игровой карьеры выступал за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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23.11 16:30
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Спартак – Локомотив
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