Итог голосования болельщиков при определении лучшего игрока России-2024

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит» , 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.