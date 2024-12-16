Член правления «Твенте» Стройер: Ожидали прогресса Угальде в «Спартаке»

Член правления «Твенте» Ян Стройер оценил прогресс нападающего Манфреда Угальде после перехода в «Спартак».

«Мы отлично знаем, какими качествами этот футболист обладает. Да, у игрока может выдаться сложный старт в новом клубе, но когда ты уверен в его уровне и используешь его правильно, это всегда может закончиться успехом. Со стороны кажется, что Станкович нашел подход, потому что Манфред начал показывать очень сильный футбол», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

22-летний костариканец присоединился к красно-белым 29 января 2024 года, его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне на счету Угальде 16 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах.