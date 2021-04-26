«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
21:16
Официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео с тем, что осталось за кадром матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Как всегда страстный Доменико Тедеско, супергол Джордана Ларссона и радость после важнейшей победы — в нашем огненном видео с «Открытие Банк Арены»!» — написано под видео в соцсетях «Спартака».
Единственный гол в игре забил форвард красно-белых Джордан Ларссон на 52-й минуте встречи.
«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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