«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео с тем, что осталось за кадром матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Как всегда страстный Доменико Тедеско, супергол Джордана Ларссона и радость после важнейшей победы — в нашем огненном видео с «Открытие Банк Арены»!» — написано под видео в соцсетях «Спартака».

Единственный гол в игре забил форвард красно-белых Джордан Ларссон на 52-й минуте встречи.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.