Во вторник, 30 июня, ЦСКА и «Спартак» встретятся на стадионе армейцев в 25-м туре чемпионата России. Матч начнется в 20.30. И его исход может многое изменить в оценке сезона как одних, так и других.

В главном противостоянии Москвы было немало ярких моментов и запоминающихся результатов. Предлагаем вам вспомнить некоторые из них — и заодно проверить, помните ли вы исходы предложенных игр.