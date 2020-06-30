Тест «СЭ». Как хорошо вы помните дерби ЦСКА — «Спартак»?
30 июня 2020, 08:30
Во вторник, 30 июня, ЦСКА и «Спартак» встретятся на стадионе армейцев в 25-м туре чемпионата России. Матч начнется в 20.30. И его исход может многое изменить в оценке сезона как одних, так и других.
В главном противостоянии Москвы было немало ярких моментов и запоминающихся результатов. Предлагаем вам вспомнить некоторые из них — и заодно проверить, помните ли вы исходы предложенных игр.
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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