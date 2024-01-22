Источник: Жоаозиньо может вернуться в РПЛ

Полузащитник «Новоризонтино» Жоаозиньо может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

По информации источника, полузащитник планирует расторгнуть контракт с бразильским клубом в ближайшее время.

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.