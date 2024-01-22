Полузащитник «Сочи» Юсупов тренируется по индивидуальной программе

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» объяснил, почему полузащитник команды Артур Юсупов не тренируется в общей группе.

«У Юсупова небольшое недомогание, была микротравма. Он работает по индивидуальной программе», — сказал Рубашко «СЭ».

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.