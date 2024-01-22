Полузащитник «Сочи» Юсупов тренируется по индивидуальной программе
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» объяснил, почему полузащитник команды Артур Юсупов не тренируется в общей группе.
«У Юсупова небольшое недомогание, была микротравма. Он работает по индивидуальной программе», — сказал Рубашко «СЭ».
После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
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|
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|8
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|
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|
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|5
|9
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|
14
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
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|13
|
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|18
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|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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