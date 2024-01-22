В «Оренбурге» сообщили, что Томпсон присоединится к команде сегодня вечером

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» сообщил, что новичок Хорди Томпсон прибудет в расположение команды сегодня вечером.

«Томпсон на данный момент летит. Ожидаем, что сегодня вечером он прибудет в расположение команды», — сказал Еремякин «СЭ».

20 января Томпсон, который в ближайшее время должен стать игроком «Оренбурга», не сумел вылететь в Россию. 19-летний чилиец готов был вылетать, но в аэропорту узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.