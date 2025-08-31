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Романо: «Аль-Иттихад» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Жерсона

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Жерсон.
Фото ФК «Зенит»

«Аль Иттихад» ведет переговоры о подписании полузащитника «Зенит» Жерсона, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, 28-летний бразилец является ключевой целью для саудовского клуба на трансферном рынке.

По данным журналиста Фареса Аль-Фази, Романо, который удалил пост в соцсети X, перепутал саудовские клубы — футболистом интересуется не «Аль Иттихад», а «Аль-Наср».

Жерсон перешел в «Зенит» в начале июля 2025 года из «Фламенго». Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Летом 2025 года журналист Жулио Мигель Нето сообщал, что трансфер Жерсона в «Зенит» был под угрозой срыва из-за предметного интереса к футболисту со стороны другого саудовского клуба — «Аль-Насра».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Жерсон в шести матчах за «Зенит» не отметился результативными действиями.

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Жерсон
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ФК Аль-Иттихад
ФК Зенит
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
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10
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11
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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