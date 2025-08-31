Романо: «Аль-Иттихад» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Жерсона

«Аль Иттихад» ведет переговоры о подписании полузащитника «Зенит» Жерсона, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, 28-летний бразилец является ключевой целью для саудовского клуба на трансферном рынке.

По данным журналиста Фареса Аль-Фази, Романо, который удалил пост в соцсети X, перепутал саудовские клубы — футболистом интересуется не «Аль Иттихад», а «Аль-Наср».

Жерсон перешел в «Зенит» в начале июля 2025 года из «Фламенго». Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Летом 2025 года журналист Жулио Мигель Нето сообщал, что трансфер Жерсона в «Зенит» был под угрозой срыва из-за предметного интереса к футболисту со стороны другого саудовского клуба — «Аль-Насра».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Жерсон в шести матчах за «Зенит» не отметился результативными действиями.