Источник: «Зенит» не планирует увеличивать предложение «Спартаку» по Соболеву

«Зенит» не собирается делать улучшенное предложение «Спартаку» по нападающему Александру Соболеву, сообщает Metaratings.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин заявил, что Соболев лично инициировал переговоры по трансферу в «Зенит».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во 2-м туре РПЛ.