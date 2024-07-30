Соболев лично инициировал переговоры по трансферу в «Зенит»

Колумнист «СЭ» Максим Никитин заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев лично запустил историю с возможным трансфером в «Зенит».

«История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева. То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»? Как-то так, да.

Когда пошли первые инсайды, еще не было контакта между «Зенитом» и «Спартаком». Первый прямой контакт случился примерно, когда было собрание клубов РПЛ. И на сегодня это единственный контакт, как и было», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во втором туре РПЛ.