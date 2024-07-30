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Сегодня, 10:28

Соболев лично инициировал переговоры по трансферу в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Колумнист «СЭ» Максим Никитин заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев лично запустил историю с возможным трансфером в «Зенит».

«История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева. То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»? Как-то так, да.

Когда пошли первые инсайды, еще не было контакта между «Зенитом» и «Спартаком». Первый прямой контакт случился примерно, когда было собрание клубов РПЛ. И на сегодня это единственный контакт, как и было», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во втором туре РПЛ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6Go1Ndwj5A
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Бут признался, что главной причиной его переезда в РПЛ стали деньги
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
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Ахмат – Локомотив
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Дмитрий Воробьев

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И К Ж
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Сергей Брызгалов

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