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Сегодня, 14:08

Экс-игрок ЦСКА Новиков заявил, что Лунев уверенно смотрится в воротах «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков считает, что новый голкипер «Динамо» Андрей Лунев хорошо смотрится в воротах бело-голубых.

«Ранее Андрей выпал из моего поля зрения, когда уехал из России, но могу сказать, что он находится в хорошей форме. Лунев довольно уверенно смотрится в воротах «Динамо», он дебютировал на хорошем уровне.

Сможет ли «Динамо» с таким голкипером в итоге обойти «Зенит»? Не зря говорят, что вратарь — это половина команды. Если он будет играть весь сезон на таком уровне, то у команды будут шансы на чемпионство при условии, что и полевые игроки не подкачают», — сказал Новиков «РБ Спорт».

«Динамо» в 1-м туре РПЛ обыграло «Факел» (3:1), а во 2-м — «Локомотив» (3:1). Команда идет на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-lunev-dovol-no-uverenno-smotritsya-v-vorotah-dinamo/
Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
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 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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