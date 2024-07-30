Экс-игрок ЦСКА Новиков заявил, что Лунев уверенно смотрится в воротах «Динамо»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков считает, что новый голкипер «Динамо» Андрей Лунев хорошо смотрится в воротах бело-голубых.

«Ранее Андрей выпал из моего поля зрения, когда уехал из России, но могу сказать, что он находится в хорошей форме. Лунев довольно уверенно смотрится в воротах «Динамо», он дебютировал на хорошем уровне.

Сможет ли «Динамо» с таким голкипером в итоге обойти «Зенит»? Не зря говорят, что вратарь — это половина команды. Если он будет играть весь сезон на таком уровне, то у команды будут шансы на чемпионство при условии, что и полевые игроки не подкачают», — сказал Новиков «РБ Спорт».

«Динамо» в 1-м туре РПЛ обыграло «Факел» (3:1), а во 2-м — «Локомотив» (3:1). Команда идет на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа.