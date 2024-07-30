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Сегодня, 13:40

Ларин назвал ерундой информацию о блокировке Амаралом трансфера Глушенкова в «Спартак»: «Максим на своем месте»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал летом заблокировал трансфер полузащитника Максима Глушенкова.

«Ничего об этом не слышал. Считаю, что это полная ерунда. Наверное, Максим сейчас на своем месте, если у него все удачно получается. Он на своем месте в той команде, где его никто не трогает», — сказал Ларин «СЭ».

Глушенков — воспитанник «Чертаново». В январе 2019 года футболист перешел в «Спартак», после чего выступал за «Химки» и «Крылья Советов» на правах аренды. В июле 2022 года самарский клуб выкупил хавбека у красно-белых. В январе 2023 года игрок перешел в «Локомотив».

В июне 2024 года «Зенит» купил 25-летнего Глушенкова у «Локомотива» и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год. Хавбек провел за команду из Санкт-Петербурга 3 матча и забил 5 голов.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
Николай Ларин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
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Зенит – Ростов
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Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
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