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Сегодня, 08:30

Мор: «Бериша — провокатор! Но и реакция Абаскаля абсолютно недопустима»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал стычку полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Бериша — провокатор! Вот зачем он после гола «Ахмата» понесся к спартаковской скамейке, прыгнул с двух ног в полуметре от Абаскаля? Так себя вести нельзя! Но и реакция тренера, который набросился на игрока, абсолютно недопустима.

— Бериша тоже заслуживал удаления?

— По понятиям — сто процентов! А по букве закона... На этот вопрос может ответить лишь тот, кто четко знает правила и их трактовку.

Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eduard-mor-o-stychke-spartaka-i-ahmata-v-groznom-i-futbole-v-snegopad-v-moskve-intervyu-po-itogam-17-go-tura-rpl-2153628/
Бернард Бериша
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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