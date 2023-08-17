Источник: Зайнутдинов попрощался с партнерами по ЦСКА, трансфер в «Бешикташ» согласован

ЦСКА и «Бешикташ» окончательно согласовали трансфере полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, клубы решили все финансовые детали. Сам Зайнутдинов после тренировки в четверг, 17 августа, попрощался с партнерами по команде.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за трансфер 25-летнего игрока 4,5 миллиона евро. Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем» на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Казахстанский футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.