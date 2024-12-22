Тарханов считает, что «Спартаку» не нужно усиление: «И так много футболистов»

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос об усилении «Спартака» зимой.

«У «Спартака» и так много футболистов. Даже трудно говорить, где нужно усиление. Оборона нормально играет, атака тоже хорошая. Вратарь у «Спартака» тоже неплохой. Даже не знаю, кто им нужен. Но все равно, если кто-то зимой уйдет, то на их замену нужны футболисты», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третью строчку в РПЛ.