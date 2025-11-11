Футбол
11 ноября, 10:06

Источник: в РПЛ могут ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и 7 на поле

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ продолжают обсуждать варианты ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сейчас обсуждается вариант с ужесточением по формуле «11 легионеров в заявке и 7 на поле».

Кроме того, остается вариант с ужесточением, которое изначально предлагал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, — 10 в заявке и 5 на поле. Также возможно, что будет решено оставить нынешний лимит (13 в заявке, 8 на поле), но ввести денежные поощрения за использование молодых российских футболистов и пошлины на использование иностранцев.

Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
РФС
Михаил Дегтярев
  • с13

    А будешь сопротивляться - отключим газ.

12.11.2025

    12.11.2025

  • Sergey_Marcus

    А будешь сопротивляться - отключим газ.

    12.11.2025

  • alexb2025personal

    Таджики считаются. Они не в ЕАЭС

    11.11.2025

  • hardoviy

    В зените перебо иностранцев позор российского футбола

    11.11.2025

  • hardoviy

    В спартаке постоянно семь иностранцев на поле. Меня это бесит. Воспитанникам шансов не дают

    11.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Могут,не могут.Соль в чём?

    11.11.2025

  • Алексей Переверзев

    таджик не считается легионером, кстати, как и Эдик Сперцян

    11.11.2025

  • Edmundo.Baldivieso

    Что ж ... сдал назад? Не по масти Г. тебе?

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    В Ростове стоит таджик

    11.11.2025

  • Циничный

    Тебе цену на газ поняли? Приведи цифру? На 20руб в месяц или сколько? Или ты хохлонутый?

    11.11.2025

  • spar001

    сдвется мне, что весь этот лимит превратится в цирк, топ-клубы, которые уже без легов и жить не могут, будут лоббировать им российские паспорта и все дела... так шта, на бумаге лимт будет, а по факту нет:grin:...

    11.11.2025

  • с13

    Если рассматривать всю затеянную возню с лимитом с этой точки зрения - тогда игра стоит свеч (для наших чиновничков):rofl:

    11.11.2025

  • leverrier

    Есть еще один вариант: деньги из бюджета и от госкорпораций можно тратить только на своих футболистов, а если клуб частный, то для него никаких лимитов. Смотреть, как по 9...10 латиноамериканцев играют за российские команды - лично мне нет удовольствия. А потом еще и слушать, что это сделано для обеспечения конкуренции и успешных выступлений в еврокубках. Ха-ха.

    11.11.2025

  • shutnik78

    чё мелочиться, давайте 1-2 на поле:point_up_tone1: и тогда наша сборная порвёт в лоскуты всяких там испанцев, бразилов, немцев, французов...

    11.11.2025

  • mikeV

    Ну не исправят - так бабла сдерут, в этом и смысл

    11.11.2025

  • mikeV

    Это ещё важнее, т.к. их "в утиль" гораздо быстрее списывают...

    11.11.2025

  • ankarzanov

    Я бы предложил следующий лимит на легионеров: 8-9 иностранцев в заявке,без ограничения на поле......8-9 иностранцев против 17-16 русских конкурируйте.

    11.11.2025

  • ankarzanov

    У меня вопрос к Дектяреву:почему в условиях такого"неправильного" лиммита на легионеров,ни в одной команде РПЛ в "рамке", не стоит ни один иностранец?

    11.11.2025

  • с13

    Денежными санкциями Газпром-Зенит не исправить. Они ещё разок на газ цену поднимут и будет у них 25 легов в заявке и 11 на поле.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Нет, мля, лучше смотреть на пешие мучения ваших миллиардеров...

    11.11.2025

  • Горын

    Желаешь смотреть на говнище? Лучшая лига мира ждёт с.

    11.11.2025

  • Горын

    Не продавили, а указали на место.

    11.11.2025

  • m_16

    И обязательно за каждого иностранного тренера. * и за каждого нового иностранного тренера тоже :)

    11.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбoльных матчей infostavki.ru

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    С денежными поощрениями ,,решалы,, быстро разберутся .поверьте,увидим в составах ряд людей,которые сгинут через сезон.

    11.11.2025

  • serZheo

    Продавили таки министра... Не министр и был.

    11.11.2025

  • mikeV

    Во-во, с пошлинами надо! И ввести утиль-сбор за каждого иностранного футболиста!!

    11.11.2025

  • bvp

    Сдулся фраер..

    11.11.2025

  • hovawart645

    Как временная мера, на сезон 26/27 можно и 7/11. Но потом все-равно 5/10 надо вводить.

    11.11.2025

  • Федор

    Профанация

    11.11.2025

