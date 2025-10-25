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25 октября 2025, 10:38

Источник: в «Лукойле» рассматривают вариант со сменой владельца «Спартака» из-за санкций

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лукойл Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководство «Лукойла» рассматривает вариант с передачей акций «Спартака» другому владельцу, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, это связано с санкциями, которые Министерство финансов США ввело против нефтяной компании. О введении санкций стало известно 23 октября.

США ввели санкции против &laquo;Лукойла&raquo; и &laquo;Роснефти&raquo;.США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — компаний, которые владеют «Спартаком» и ЦСКА

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций клуба. Леонид Федун, который до этого владел контрольным пакетом акций, сложил полномочия президента и вышел из совета директоров.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также красно-белые заняли первое место в группе пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «Чемпионат»
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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