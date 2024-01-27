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Сегодня, 08:35

Источник: в «Ботафого» намеренны снизить сумму выкупа Вендела у «Зенита»

Василий Гаврилов
Хирург, кандидат медицинских наук
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский «Ботафого» намерен арендовать полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает журналист Хулио Мигель Нету в своих социальных сетях.

По информации источника, Вендел может перейти в бразильский клуб на год на правах аренды с опцией обязательного выкупа по фиксированной стоимости, однако стороны не могут прийти к соглашению о ее размере. Отмечается, что в «Ботафого» пытаются добиться снижения этой суммы, а также переубеждают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который выступает против ухода футболиста.

Сам Вендел позитивно относится к возможному трансферу.

Ранее Globo сообщило, что «Ботафого» хочет арендовать 26-летнего бразильца с правом выкупа при достижении определенных показателей.

Позже председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг эту информацию.

Вендел в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

«Зенит» после 18 туров занимает второе местов в РПЛ, набрав 36 очков.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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