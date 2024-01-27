Источник: в «Ботафого» намеренны снизить сумму выкупа Вендела у «Зенита»

Бразильский «Ботафого» намерен арендовать полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает журналист Хулио Мигель Нету в своих социальных сетях.

По информации источника, Вендел может перейти в бразильский клуб на год на правах аренды с опцией обязательного выкупа по фиксированной стоимости, однако стороны не могут прийти к соглашению о ее размере. Отмечается, что в «Ботафого» пытаются добиться снижения этой суммы, а также переубеждают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который выступает против ухода футболиста.

Сам Вендел позитивно относится к возможному трансферу.

Ранее Globo сообщило, что «Ботафого» хочет арендовать 26-летнего бразильца с правом выкупа при достижении определенных показателей.

Позже председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг эту информацию.

Вендел в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

«Зенит» после 18 туров занимает второе местов в РПЛ, набрав 36 очков.