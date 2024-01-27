Берлев: «Меня не удивляет гегемония «Зенита», если они играют лучше»

Нападающий «Адмирала» Антон Берлев, который является уроженцем Санкт-Петербурга, спокойно относится к доминированию «Зенита» в чемпионате России.

«Я читал высказывания Валерия Карпина, он сказал, что мол никто же не удивляется, что там «Реал» или «Бавария» по 10 лет подряд выигрывают. Почему у нас-то так реагируют? Если действительно они лучшие. Другой вопрос, что там какой-то бюджет, что они скупают лучших, это уже другая вещь. Но меня не удивляет их гегемония, если они играют лучше. Не просто так им дают трофеи», — цитирует Metaratings.ru Берлева.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.