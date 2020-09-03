Источник: «Урал» может арендовать Мирзова

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Урале», сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, 27-летний россиянин близок к переходу в клуб из Екатеринбурга на правах аренды. Сообщается, что в случае сделки большую часть зарплаты футболиста будет выплачивать московский клуб. Новый регламент позволит футболисту выходить на поле в матчах против красно-белых.

В сезоне-2020/21 Мирзов появился на поле в составе «Спартака» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1), проведя на поле 2 минуты.