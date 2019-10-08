В Германии подтвердили: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в пятницу

Немецкое издание Der Westen сообщило, что между «Спартаком» и основным кандидатом на пост главного тренера Доменико Тедеско достигнуто соглашение о заключении контракта. Официальное подписание договора должно произойти в пятницу, 11 октября.

Источник подтвердил информацию «СЭ». Немецкий специалист побывал в Москве и договорился об условиях контракта. Теперь Тедеско необходимо вернуться в Германию, чтобы разорвать действующее соглашение с «Шальке», по которому 34-летний тренер продолжает получать зарплату.

Как ранее сообщал «СЭ», специалист подпишет контракт с московским клубом до лета 2022 года. Его зарплата составит около 2 миллионов евро в год с учетом бонуса.

Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов

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