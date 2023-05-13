Источник: Сперцян не сыграет с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 27-го тура против «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, футболист не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых из-за напряженного графика.

В текущем сезоне Сперцян провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.