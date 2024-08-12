Источник: «Спартаку» предложили бразильского хавбека «Форталезы» Эркулеса

«Спартаку» предложили рассмотреть кандидатуру полузащитника «Форталезы» Эркулеса, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист готов к переезду в Россию. Однако в спортивном департаменте «Спартака» рассматривают также и других кандидатов на эту позицию.

Эркулес — воспитанник «Форталезы». В сезоне-2024 он провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.