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Источник: «Спартак» заплатит «Бетису» 3 миллиона евро за трансфер Виллиана Жозе

Алина Савинова
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Нападающий Виллиан Жозе в ближайшее время покинет «Бетис» и присоединится к «Спартаку», сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, сделка близка к завершению. Стороны улаживают последние детали.

Отмечается, что московский клуб заплатит «Бетису» около 3 миллионов евро за трансфер 32-летнего футболиста.

Виллиан Жозе. Выиграл чемпионат мира, забивал «Зениту». Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак»

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Виллиану Жозе зарплату в 1,7 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

Футбол
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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