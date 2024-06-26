Туфрин: «Что крамольного делает «Зенит» на рынке? Он работает на перспективу»
Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин выразил мнение о том, что новички, пришедшие летом в команду, дадут ей новый импульс.
«Зенит» активно покупает. Это, может, расстраивает болельщиков других команд, но в Петербурге эти чувства мало кого волнуют. «Зенит» и так каждый сезон борется за высокие места, а в следующем году клубу исполнится 100 лет — еще один повод выдать результат. И потом, что крамольного делает «Зенит» на рынке? Он же не покупает дорогостоящих иностранцев. Наоборот, купил молодых российских игроков. Это работа на перспективу. Новые ребята, которые пришли сейчас в «Зенит», говорят, что счастливы оказаться в таком клубе. И будут из кожи вон лезть, чтобы закрепиться в основе и показать результат», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
На данный момент «Зенит» подписал четырех российских игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -