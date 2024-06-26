Администратор Telegram-канала Кубка России извинился перед Лещуком за шуточную публикацию

Администратор Telegram-канала FONBET Кубка России принес извинения вратарю «Динамо» Игорю Лещуку за шуточный пост про него.

В публикации администратора была фотография голкипера с Пизанской башней и подпись: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук». Позже футболист заявил, что у него пропало уважение к специалисту.

«Уважаемый Игорь Лещук! Как непосредственный автор публикации, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку. По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно ни одному человеку. В любом случае, желаю башне отстоять еще много лет, а вам — играть долгие годы», — написал он в Telegram-канале.

Администратор также отметил, что готов лично приехать на тренировку команды, чтобы обсудить с Лещуком сложившуюся ситуацию на поле и после футбола.

В минувшем сезоне 28-летний Лещук провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 6 раз отыграл на ноль.