Источник: «Спартак» согласился заплатить 1,5 миллиона евро за переход Фернандеса
«Спартак» согласился заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за переход испанского полузащитника Паоло Фернандеса, сообщает журналист BN Sports Фанис Цоканас.
Главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю удалось убедить руководство клуба в необходимости приобретения 24-летнего испанца.
29 августа агент игрока Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал клубу официальное предложение по покупке игрока.
Хавбек прошел академию «Манчестер Сити», однако играл только за резервную команду «горожан».
Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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1
|Зенит
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2
|Спартак
|7
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|1
|1
|18-5
|16
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3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
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4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
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5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
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6
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
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7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
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8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
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9
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
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10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
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11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
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13
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|3.09
|13:00
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Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
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Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
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Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
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Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
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Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
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Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
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Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
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Торпедо – Ростов
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|7
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
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Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
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Александр Соболев
Спартак
|4
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Артем Макарчук
Сочи
|3
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
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Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0