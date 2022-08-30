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Сегодня, 19:35

Источник: «Спартак» согласился заплатить 1,5 миллиона евро за переход Фернандеса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Фернандес.
Фото Global Look Press

«Спартак» согласился заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за переход испанского полузащитника Паоло Фернандеса, сообщает журналист BN Sports Фанис Цоканас.

Главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю удалось убедить руководство клуба в необходимости приобретения 24-летнего испанца.

29 августа агент игрока Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал клубу официальное предложение по покупке игрока.

Хавбек прошел академию «Манчестер Сити», однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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 Факел 7 0 4 3 9-16 4
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 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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