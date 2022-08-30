Источник: «Спартак» согласился заплатить 1,5 миллиона евро за переход Фернандеса

«Спартак» согласился заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за переход испанского полузащитника Паоло Фернандеса, сообщает журналист BN Sports Фанис Цоканас.

Главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю удалось убедить руководство клуба в необходимости приобретения 24-летнего испанца.

29 августа агент игрока Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал клубу официальное предложение по покупке игрока.

Хавбек прошел академию «Манчестер Сити», однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.