Французский футболист с российским паспортом Ле Таллек перешел в «Торпедо»

Футбольный клуб «Торпедо» на официальном сайте сообщил о подписании соглашения с двукратным чемпионом Сербии, полузащитником Дамьеном Ле Таллеком.

Футболист выбрал в «Торпедо» игровой номер 21. Ле Таллек имеет российский паспорт и не будет считаться легионером в РПЛ.

Последней командой 32-летнего полузащитника был греческий АЕК, за который он выступал в сезоне-2021/22. Ранее Ле Таллек также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

За взрослую сборную Франции футболист не заигран, но играл за молодежные национальные сборные этой страны.