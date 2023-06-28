Литвинов рассказал о своем детстве в Воронеже

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился воспоминаниями о детстве, проведенном в Воронеже.

«Изначально просто ходил с папой на футбол, так как он футболист. Бегал на кромке поля, с мячом возился — а потом, уже после матчей, мы оставались и занимались. Папа учил меня бить по воротам, набивать мяч. Еще было поле у школы. Там поначалу был песок, поэтому мы ходили на коробку с резиновым покрытием. Домой пришел, уроки сделал — и сразу летишь на «резинку», как мы ее называли. Потом уже у школы постелили искусственное покрытие, и в дальнейшем все время находился там. Для меня основные места в Воронеже — это, конечно, поле, школа и дом. Особо времени не было: после уроков отпрашивался у родителей и бежал играть. Когда на «резинке» никого не было, шли во двор. Там были качели — они выполняли роль импровизированных ворот. А так в Воронеже много мест. Это и набережные, куда мы с родителями ездили гулять, и парки — там тоже много времени проводил», — приводит «Чемпионат» слова Литвинова.

Литвинов является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 34 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.