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Сегодня, 16:18

Источник: «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Миятовича

Алина Савинова
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«Спартак» отказался рассматривать возможный трансфер форварда «Црвены звезды» Йована Миятовича, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, красно-белым предлагали рассмотреть кандидатуру 18-летнего футболиста, но представители московского клуба отказались в пользу других вариантов. Однако скауты «Спартака» в последнее время несколько раз посещали Сербию и присутствовали на ряде матчей.

Также известно, что на Миятовича претендует «Зенит». По информации Mozzart Sport, клуб из Санкт-Петербурга получил право приоритетного выкупа игрока у «Црвены звезды» и может подписать его за 5 миллионов евро.

Миятович является воспитанником академии клуба «Црвена звезда». В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу. «Црвена звезда» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии, набрав 43 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-otkazalsya-ot-transfera-forvarda-crveny-zvezdy-miyatovicha-na-kotorogo-pretenduet-zenit-315571/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Йован Миятович
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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