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Сегодня, 16:11

Агент Ленини заявил, что пока по футболисту нет предложений

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что пока нет предложений пополузащитнику Кевину Ленини. Он может покинуть «Краснодар» зимой.

«Пока предложений по Кевину нет», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно, так как получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей в составе «Краснодара», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Как ранее сообщал «РБ Спорт», 26-летний полузащитник Кевин Ленини может покинуть

«Краснодар» в зимнее трансферное окно, поскольку получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту. Мы связались с представителем футболиста Пьером Фернандесом и узнали, как обстоит ситуация.

ФК Краснодар
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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