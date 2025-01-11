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Экс-тренер «Спартака» Гунько: «Если Кахигао не найдет понимания в клубе, он уйдет через год»

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Тренер Дмитрий Гунько оценил назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«На мой взгляд, важно будет понять, как он будет взаимодействовать в структуре «Спартака» и как много будет центров принятия решений. Если ему удастся выстроить систему такой, какой он ее видит, то, наверное, все может получиться. Важно будет, как он будет взаимодействовать в реалиях российского клуба. Если он не найдет понимания и не выстроит работу так, как считает нужным, он уйдет через год. Если за разные блоки игроков будут отвечать разные люди или будет какое-то назначение без согласования. А если сможет выстроить, то не уйдет. Любому специалисту необходимо время, необходимо, чтобы клуб работал по тем принципам, которые он собирается выстраивать. Дадут ему это сделать — будет видно по результатам», — сказал Гунько ODDS.ru.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

Источник: ODDS.ru.
Дмитрий Гунько
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Источник: «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее трансферное окно
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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