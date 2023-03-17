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Сегодня, 08:20

Источник: «Спартак» интересуется мексиканским вингером Фульгенсио

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Раймундо Фульгенсио.
Фото Соцсети

Полузащитник «Тигреса» Раймундо Фульгенсио попал в сферу интересов «Спартака», сообщает журналист Кери Руис. Кроме того, интерес к нему проявляет еще один неназванный российский клуб.

Обе команды готовы заплатить за 23-летнего мексиканца около трех миллионов евро и предложить самому игроку зарплату в размере 500 тысяч евро в год.

Фульгенсио выступает за «Тигрес» с 2020 года. С того момента он сыграл 62 матча, забил два гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

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ФК Спартак (Москва)
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  • som173

    Ни Пиняев, ни Раймонда нам пока не нужны, при живых Промесе и Мозесе. У нас даже Зиньковский больше на лавке сидит, чем играть. Хотя по мне на лавке должны сидеть тока сваи, а не леги вроде Рыбуся или Дуарты. Хе-хе!

    17.03.2023

  • som173

    Та к у нас и играют тока сваи васпитанники. В отличии от Рубина, у каторова сваих нет, не было и не буит. Хе-хе!

    17.03.2023

  • Snickers

    кря-кря

    17.03.2023

  • spartsmen

    ну как так, а острова зелёного мыса почему не охвачены? --- у вингера показатели скамеечника даже в задрипанной аргентине.

    17.03.2023

  • Андрей

    А своими воспитанниками спартаковской ДЮСШ, никем не интересуются?

    17.03.2023

  • Подниматель Пингвинов

    Зачем? Ключевые буквы содержатся в имени. По знаку зодиака, правда, не проверял.

    17.03.2023

  • Олег

    У Спартака игроков группы атаки на 3 команды. Нужны защитники и чистый опорник. Так что явно "утка".

    17.03.2023

  • Спартаксис г.м.

    т.е. Пиняевым не интересовались, а тут прям лютую звезду высмотрели?)))

    17.03.2023

  • Балу

    В Тигресе Кариока вроде пылил)))

    17.03.2023

  • Рыжий Тренер Спартака

    Статистика у парня уровня второй лиги. Очевидно на бабло разводят руководство клуба. А воз и ныне там, как говорится...

    17.03.2023

  • с13

    Я не знаю, как он умеет играть в футбол, но его фамилия мне нравится.

    17.03.2023

  • Adios Amigos R.

    СЭ, хватит постить бред!

    17.03.2023

  • consteble

    И С Лёней тоже, славный будет тройничок:))

    17.03.2023

  • vbishevcky

    С Заремой согласовали?

    17.03.2023

    • Ялланд: «Если бы Холанн захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы»

    Источник: Федерация футбола Грузии интересуется Марадишвили со времен его игры за ЦСКА
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    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
    2
    		 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
    3
    		 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
    4
    		 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
    5
    		 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
    6
    		 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
    7
    		 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
    8
    		 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
    9
    		 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
    10
    		 Урал 19 7 4 8 24-30 25
    11
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    12
    		 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
    13
    		 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
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    		 Факел 19 1 11 7 24-37 14
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    		 Химки 19 3 4 12 19-40 13
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    		 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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    18.03 12:00
    Оренбург – Спартак
    		 - : -
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    Урал – Динамо
    		 - : -
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    Факел – Сочи
    		 - : -
    18.03 19:30
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