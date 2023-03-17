Источник: «Спартак» интересуется мексиканским вингером Фульгенсио

Полузащитник «Тигреса» Раймундо Фульгенсио попал в сферу интересов «Спартака», сообщает журналист Кери Руис. Кроме того, интерес к нему проявляет еще один неназванный российский клуб.

Обе команды готовы заплатить за 23-летнего мексиканца около трех миллионов евро и предложить самому игроку зарплату в размере 500 тысяч евро в год.

Фульгенсио выступает за «Тигрес» с 2020 года. С того момента он сыграл 62 матча, забил два гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.