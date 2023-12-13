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Сегодня, 17:42

Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Бешикташа» Абубакаром, которого исключили из команды за плохую игру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболист Венсан Абубакар
Венсан Абубакар.
Фото AFP

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Бешикташа» Венсану Абубакару, утверждает Laura Dave Media.

По информации источника, красно-белые могут подписать 31-летнего камерунца в зимнее трансферное окно. 11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основной команды из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

Форвард выступает за турецкий клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 22 матча, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ранее футболист играл за «Аль-Наср», «Порту», «Лорьян», «Валансьен» и камерунский «Котон Спорт».

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Венсан Абубакар
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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