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Игонин: «Зенит» может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

«Зенит» может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть на уровне РПЛ. Ничего критичного в этом уходе я не вижу. Если Вендел действительно хочет покинуть «Зенит», тогда надо искать возможность отпустить его. Это может влиять на его самоотдачу и обстановку в команде. Надо рассматривать вопрос об уходе бразильца», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Затем в питерском клубе назвали слухами эту информацию. Агент игрока также заявил, что Вендел не просил трансфер.

В текущем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Игонин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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