Орещук не согласен с решением признать Пиняева лучшим молодым игроком 2022 года

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о победе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в номинации «Первая пятерка».

«В данный момент не считаю, что это заслуженно. Мне кажется, есть более достойные кандидаты, которые показывают более достойную игру. Ну сколько Пиняев сыграл? Эта же премия вручается за год, а не за отдельный месяц.

Тюкавин — более достойная кандидатура. Кривцов тоже выдал хороший год. Этих игроков выделяю. Я не говорю, что Пиняев не достоин этой награды, просто есть игроки, которые лучше провели этот год. Пиняев болел, пропустил много матчей", — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.