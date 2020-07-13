РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: сегодня «Сан-Лоренсо» даст ответ ЦСКА по Гайчу

13 июля 2020, 06:42
Адольфо Гайч. Фото Mundo Albiceleste
Адольфо Гайч. Фото Mundo Albiceleste
Теги:

Сегодня, 13 июля, «Сан-Лоренсо» примет решение по будущему нападающего Адольфо Гайча, сообщается в Twitter Refuerzos CASLA. Ранее предложение о его трансфере сделал ЦСКА. В клубе уверены, что переход состоится, представители игрока относятся к возможной сделке более сдержанно.

Вероятно, «Брюгге» сделает новое предложение. Ранее бельгийцы предлагали 8,5 миллиона евро. Также в борьбе за игрока участвует «Фиорентина»

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит около 9 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир