«Шинник» арендовал защитника «Балтики» Бозова
Защитник «Балтики» Никита Бозов на правах аренды перешел в «Шинник», сообщает пресс-служба калининградцев.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Бозов перешел в «Балтику» из «Спартака» летом 2024 года. В прошедшем сезоне он провел два матча за основную команду калининградцев.
В прошедшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вышла в РПЛ.
Источник: ФК «Балтика»
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|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
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|20
|
6
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|11
|4
|1
|6
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|13
|
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|3
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|
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|10
|2
|6
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|
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|10
|2
|6
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|
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|11
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|5
|4
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|11
|
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|Ахмат
|10
|2
|5
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|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
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|6
|
16
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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