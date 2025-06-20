«Шинник» арендовал защитника «Балтики» Бозова

Защитник «Балтики» Никита Бозов на правах аренды перешел в «Шинник», сообщает пресс-служба калининградцев.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Бозов перешел в «Балтику» из «Спартака» летом 2024 года. В прошедшем сезоне он провел два матча за основную команду калининградцев.

В прошедшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вышла в РПЛ.