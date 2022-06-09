Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, поделился мнением о голкипере команды Александре Максименко.

— После 1:7 в матче с «Зенитом» на авансцену вместо Максименко вышел Селихов. Было ли в вашей карьере такое, что вы основной вратарь, а вас двигают?

— Начну со слов Бескова. Когда его спросили: «Почему вы не имеете второго такого же вратаря, как Дасаев?» — он ответил: «А мне он не нужен, раз у меня есть Дасаев». Благодаря этому я делал все, чтобы не подвести Константина Ивановича Бескова. У нас были тоже хорошие вратари: Алексей Пруднев и Стас Черчесов. Леша подо мной в запасе сидел около шести лет, Стас где-то пять лет. Но когда они выходили, пропускали много голов, возможно, из-за волнения, нестабильного психологического состояния.

Максименко — хороший вратарь, я нашел его, мы с ним занимались, но мне хотелось бы, чтобы у него психологическое состояние было лучше. Те неудачные игры, та же игра с «Зенитом» — их надо пережить. На Кубке он хорошо сыграл. Селихов, сидя в запасе два года, тоже вышел и хорошо сыграл. В «Спартаке» сейчас есть вратари, которые могут попасть в сборную. Я считаю, что в «Спартаке» правильно поступили, что Селихов играл в РПЛ, а Максименко в Кубке.