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Дасаев: «Максименко — хороший вратарь, но хотелось бы, чтобы у него психологическое состояние было лучше»

Дасаев поделился мнением о голкипере «Спартака» Максименко
Александра Ланцетова
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, поделился мнением о голкипере команды Александре Максименко.

— После 1:7 в матче с «Зенитом» на авансцену вместо Максименко вышел Селихов. Было ли в вашей карьере такое, что вы основной вратарь, а вас двигают?

— Начну со слов Бескова. Когда его спросили: «Почему вы не имеете второго такого же вратаря, как Дасаев?» — он ответил: «А мне он не нужен, раз у меня есть Дасаев». Благодаря этому я делал все, чтобы не подвести Константина Ивановича Бескова. У нас были тоже хорошие вратари: Алексей Пруднев и Стас Черчесов. Леша подо мной в запасе сидел около шести лет, Стас где-то пять лет. Но когда они выходили, пропускали много голов, возможно, из-за волнения, нестабильного психологического состояния.

Максименко — хороший вратарь, я нашел его, мы с ним занимались, но мне хотелось бы, чтобы у него психологическое состояние было лучше. Те неудачные игры, та же игра с «Зенитом» — их надо пережить. На Кубке он хорошо сыграл. Селихов, сидя в запасе два года, тоже вышел и хорошо сыграл. В «Спартаке» сейчас есть вратари, которые могут попасть в сборную. Я считаю, что в «Спартаке» правильно поступили, что Селихов играл в РПЛ, а Максименко в Кубке.

Александр Максименко
Александр Селихов
Ринат Дасаев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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