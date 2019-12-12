Источник: РФС будет добиваться отстранения Гинера от футбольной деятельности?

Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбола за свои слова о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове. Такого наказания будет добиваться руководство РФС, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

- Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться — сказал Гинер после матча ЦСКА с «Краснодаром».

Через несколько дней РФС обратился в комитет по этике с просьбой дать оценку словам Гинера. По словам источников в союзе, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).

Заседание состоится завтра в 12.00 по московскому времени.

В соответствии со статьей 4 регламента РФС по этике, к Гинеру могут быть применены следующие санкции:

— замечание;

— штраф до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

— запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности.

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