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4 марта, 09:20

Бессмертный может вернуться к тренировкам с «Динамо» в апреле

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал «СЭ» о состоянии защитника бело-голубых Станислава Бессмертного.

Футболист восстанавливается от перелома ключицы, полученного 11 февраля в товарищеском матче против казахстанского «Елимая» (2:1). 16 февраля игрок перенес операцию.

«Он был прооперирован. Со среды у него начнется активная фаза восстановления. Идеально — он начнет в апреле тренироваться с командой», — сказал Родионов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Бессмертный забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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