Бессмертный может вернуться к тренировкам с «Динамо» в апреле

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал «СЭ» о состоянии защитника бело-голубых Станислава Бессмертного.

Футболист восстанавливается от перелома ключицы, полученного 11 февраля в товарищеском матче против казахстанского «Елимая» (2:1). 16 февраля игрок перенес операцию.

«Он был прооперирован. Со среды у него начнется активная фаза восстановления. Идеально — он начнет в апреле тренироваться с командой», — сказал Родионов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Бессмертный забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.