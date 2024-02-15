Источник: полузащитник «Спартака» Шильцов продолжит карьеру в «Нефтехимике» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов перейдет на правах аренды до конца сезона в «Нефтехимик», сообщает Sport24.

В августе прошлого года московская команда отдала 21-летнего футболиста в годичную аренду «Родине» с правом выкупа. В сезоне-2023/24 Шильцов провел 6 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись одной результативной передачей.

Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.

«Нефтехимик» на данный момент располагается на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала 24 очка за 10 матчей.