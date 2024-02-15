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Сегодня, 13:10

Источник: полузащитник «Спартака» Шильцов продолжит карьеру в «Нефтехимике» на правах аренды

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов перейдет на правах аренды до конца сезона в «Нефтехимик», сообщает Sport24.

В августе прошлого года московская команда отдала 21-летнего футболиста в годичную аренду «Родине» с правом выкупа. В сезоне-2023/24 Шильцов провел 6 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись одной результативной передачей.

Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.

«Нефтехимик» на данный момент располагается на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала 24 очка за 10 матчей.

Источник: Sport24
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Нефтехимик
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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