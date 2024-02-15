Балахнин: «Спартаку» изначально нужно было хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о том, нужно ли «Спартаку» еще усиливаться перед весенней частью текущего сезона РПЛ.

«Нужно было изначально хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры. Ярким примером может служить «Зенит». После ухода трех ведущих футболистов, питерцы попробовали играть теми, кто есть. У них не получилось остаться на прежнем уровне. И мы видим, сколько игроков они купили этой зимой. Они сделали выводы. А «Спартак» их не сделал. Потому что зимняя пауза — самый оптимальный момент, когда можно выбрать кого-то и вписать в состав. С прицелом на будущий сезон, а не на оставшиеся 12 туров», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрел только одного футболиста — в московскую команду из «Твенте» перешел форвард Манфред Угальде.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.