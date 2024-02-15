Андрей Семенов: «Чеченская республика европеизируется, люди становятся проще в общении»

Футболист «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о том, как изменился Грозный за последнее время.

«Грозный лет 6-7 назад и нынешний — два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места. Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и все же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык. Если в регионе есть правила — например, не носить шорты — значит, их надо придерживаться», — приводит слова Семенова Sport24.

Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года. В составе грозненского клуба защитник сыграл 282 матча, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Вместе с командой 34-летний россиянин не взял ни одного трофея.