Источник назвал бюджет «Спартака». Он заметно вырос
13:49
Бюджет московского «Спартака» на следующий сезон вырос по сравнению с предыдущим, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По сведениям источника, бюджет клуба составит 19 миллиардов рублей. Это почти на 8 миллиардов больше, чем было в прошлом году.
По итогам сезона-2019/20 «Спартак» занял седьмое место и не квалифицировался в еврокубки.
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