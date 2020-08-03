Источник назвал бюджет «Спартака». Он заметно вырос

Бюджет московского «Спартака» на следующий сезон вырос по сравнению с предыдущим, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, бюджет клуба составит 19 миллиардов рублей. Это почти на 8 миллиардов больше, чем было в прошлом году.

По итогам сезона-2019/20 «Спартак» занял седьмое место и не квалифицировался в еврокубки.