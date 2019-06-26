20:09 | Футбол — РПЛ

Источник: нападающий сборной Колумбии Луис Диас подписал контракт с "Зенитом"

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Форвард "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком "Зенита", утверждает в своем Твиттере колумбийский журналист Жулиан Сеспедес. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Диас в 17 матчах забил два мяча и сделал две результативные передачи. На Кубке Америки он принял участие в двух играх.

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