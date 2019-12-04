Источник: «Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, утверждает Calciomercato.

Итальянский клуб решил сосредоточить свое внимание на других трансферных целях. Такое решение решение было принято спортивным директором красно-черных Звонимиром Бобаном.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Ювентусе». Итальянский клуб оказался впечатлен игрой 24-летнего россиянина в двух очных матчах групповой стадии Лиги чемпионов, где он забил два гола.

Действующий контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до лета 2021 года, трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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